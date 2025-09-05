9月4日、開幕まで1カ月をきったBリーグのプレシーズンゲームが各地で開催された。 沖縄サントリーアリーナで行われた琉球ゴールデンキングスと昌原LGセイカーズ（韓国）は、開幕を心待ちにしている7700人を超える観客が来場した。その期待に応えるように琉球の面々が躍動。ヴィック・ローがプットバックダンクを見せ、ケガから復帰した岸本隆一が3ポイントシュート