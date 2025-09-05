「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在で大盛工業が「売り予想数上昇」４位となっている。 ５日の東証スタンダード市場で大盛工業が５日ぶりに急反落。同社は、下水道工事などを主力とする建設会社で東京都を地盤としている。２５年７月期の連結純利益は前期比２４．７％増の５億１６００万円の増益予想で１２日に決算発表が予定されている。下水道関連株の物色人気に乗り、株価