Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3が、ソロプロジェクト aillyとして1stシングル「Radiory」（レディオリー）を9月17日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真やMVのティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】ailly、ラジオとダイアリーを一緒にした1stシングル「Radiory」MVティザー） 本楽曲は、9月4日放送の自身が教頭を務める『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）にて