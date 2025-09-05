エフ・コードが大幅続伸している。この日、子会社マイクロウェーブクリエイティブが、東洋経済新報社（東京都中央区）のコーポレートサイトリニューアルを実施したと発表しており、好材料視されている。「情報伝達を担う企業の揺るがなさ」をコンセプトに設定し、その確固たる価値観を軸に、ブランディングの強化に加え、時代とともに進化する柔軟性を備えた構成・デザインとしたという。 出所