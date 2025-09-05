フジテレビの動画配信サービス・FODでは、実写ドラマ『THE3名様』シリーズ20周年を記念して開催されたイベント『THE3名様ぁソニック2025』を、24日から独占配信する。(左から)岡田義徳、佐藤隆太、塚本高史ドラマ『THE3名様』は石原まこちんの人気コミックを、佐藤隆太、岡田義徳、塚本高史の3人で実写化した作品。2005年にスタートし、深夜のファミレスでフリーター3人組が他愛のない会話を繰り広げるだけの脱力感あふれる内容で