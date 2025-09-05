ＢＴＳが２０２０年８月に発表した「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」のミュージックビデオ（ＭＶ）が、ＹｏｕＴｕｂｅの再生回数２０億回を突破したと４日、現地メディアのインサイトなどが報じた。これにより「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」は、ＢＴＳのＭＶの中で初めて２０億ビューを達成するという金字塔を打ち立てた。「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」はＢＴＳが初めて発表した英語曲で、明るく軽快なディスコポップジャンル、中毒性の強いリズム、メンバ