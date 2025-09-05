ロッテは5日正午からマリーンズオンラインストア限定で友杉篤輝内野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始した。友杉は8月31日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）に9番・遊撃で先発出場し、4回の攻撃でソフトバンク・木村光から初本塁打を記録した。記念グッズは直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップ。友杉は「僕のプロ初ホームランを記念したグッズが