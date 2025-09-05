日本学生野球協会は４日、松本国際高校（長野県松本市）の野球部長で４０歳代の男性教諭を３か月の謹慎処分にしたと発表した。同校の生徒寮で今年１月、当時２年生だった野球部員の部屋の壁に、別の部員が嫌がらせで焼き肉のたれをつける事案が起きたが、学校側は７月まで日本高校野球連盟に報告しなかった。校長「部の中で決着をつけてしまった」高野連によると、嫌がらせを受けた部員の保護者からの訴えを受け、学校側に報告