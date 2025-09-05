俳優・草刈正雄（72）の長女でモデルの紅蘭（36）が3日、Instagramを更新。広々とした自宅を披露した。【映像】紅蘭、現金一括購入した自宅2024年8月9日の投稿で、高台にある100坪以上の土地を購入したことを報告した紅蘭。「父はめちゃくちゃ心配症で私がローンで数億円もする土地を買ったらきっと私が払え続けられるのか？と一生心配させちゃうなと思って現金一括で土地、家を買ったから、安心してと言いたかった！」と明