１３日に国立競技場で開幕する陸上の世界選手権の公開練習が４日、同会場で行われた。女子代表では最年少となる久保凛は「しっかり自分の走りをしてファイナルに残れるように頑張りたい」と語った。練習中には女子１００メートルハードルに出場する田中佑美、中島ひとみ、女子１万メートル代表の矢田みくにと記念撮影するシーンも。先輩たちに混じっても臆することなく満面の笑みを浮かべていた。「あまり緊張していない。挑