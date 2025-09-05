ウイッシュボンは9月5日、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗「YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店」を、キュービックプラザ新横浜「ぐるめの森」内にオープンする。「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」同店では、ガラス張りの工房にて、毎朝パティシエが銅鍋で炊き上げる色とりどりの10種類で展開する生キャラメルを中心に提供。モンドセレクションにて最高金賞を受賞した「横濱生キャラメルアソ