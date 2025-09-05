【モデルプレス＝2025/09/05】元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が4日、自身のInstagramを更新。エレガントなドレス姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】浅田舞、大胆ドレスにファン騒然◆浅田舞、特別なひとときの美しいドレス姿披露浅田は「美しいと感じる時間を過ごせることを、心から幸せに感じます」と村田晴信が手掛ける「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」のファッションショーに訪れたことを報告。「こ