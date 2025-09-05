決済大手のStripeと仮想通貨関連投資企業のParadigmが新たなブロックチェーン「Tempo」を発表しました。Tempoはステーブルコインを用いた決済に焦点を当てて開発されており低コストかつ高速で信頼できる決済を提供するとアピールされています。Tempo: The Blockchain Designed for Paymentshttps://tempo.xyz/Introducing Tempo, the payments-first blockchainhttps://tempo.xyz/launch-announcementステーブルコインは「1ドル＝1