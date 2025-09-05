山形・高畠町の農園で、クマがシャインマスカット約500房を食い荒らし、被害額は100万円以上に及んでいるという。9月4日には、米沢市で山形新幹線とクマが衝突し、緊急停車した。宮城・加美町では七面鳥が食べられ、計13羽が被害に遭った。専門家は、夏の終わりは餌が少なく人里にクマが出やすいと説明している。高級ぶどう食い荒らされ…被害額は100万円以上山形・高畠町で8月24日午後10時半頃、暗闇の中で防犯カメラが捉えたのは