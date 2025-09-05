新潟県では、5日夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。（5日午前11時40分発表）新潟地方気象台によりますと5日、台風15号は紀伊半島付近を東北東に進んでおり、今後、東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。新潟県では、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続くため、５日昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が停滞したり