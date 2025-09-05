本日9月5日21時より放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に、藤井 風が初出演。本日リリースされた3rdアルバム『Prema』より「Hachikō」を初披露する。 （関連：藤井 風を徹底解剖？120分深掘り、年間マイベスト選出、“伝説のライブ”特集……『EIGHT-JAM』への期待） アルバム『Prema』は、初のヨーロッパツアー、2度目となる北米ツアーを敢行した藤井が3年ぶ