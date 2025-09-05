大阪府は、旧さきしまコスモタワーホテル跡地の入居事業者をリブ・マックスに変更した。アベストコーポレーションが辞退した。貸付期間は15年間で、月額賃料は45,454,546円。アベストの提案より月額1,500万円程度割安になる。3か月以内に定期建物賃貸借契約を締結する。大阪府咲洲庁舎の7階から17階部分に位置。7階から9階部分は前入居事業者によるホテル仕様への改装工事が中断した状態であるほか、10階から17階部分はホテル仕様