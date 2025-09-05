中国東方航空は、松山〜上海/浦東線を10月26日から運休することを決めた。同路線は7月3日に運航を再開したばかりで、現在は木・日曜の週2往復を運航している。運休は計画変更上の理由によるものとしており、期間は当面の間を予定している。松山を発着する国際線は、ソウル/仁川、釜山、台北/桃園の3路線に縮小することになる。松山空港利用促進協議会では、早期の運航再開に向け、航空会社との協議を進めるとしている。