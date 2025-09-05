ロンドン交通局（TfL）は、地下鉄とDLRで9月7日から11日にかけてストライキが実施されることを明らかにした。地下鉄では、9月7日には全路線で運行が制限されるほか、9月8日から11日にかけては全路線で大半もしくは全て運休となる。DLR（ドックランズ・ライト・レイルウェイ）では、9月9日と11日に運休となる。なお、エリザベス線、ロンドン・オーバーグラウンド、トラムを含む他のTfLが提供するサービスは通常運行となるものの、混