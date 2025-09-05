ロッテは、サンリオの人気キャラクター･クロミの20周年を記念し、コアラのマーチとのコラボレーション商品「クロミ×コアラのマーチ」をロッテオンラインショップ限定で販売する。1セット(10箱入り)、3,980円(税込･送料込)。クロミがコアラのマーチに変身したデザインの商品で、オリジナルクリアファイルの特典付き。販売期間は、2025年9月8日正午から9月21日まで。2,000セット限定販売のため、早期に販売を終了する場合がある。ロ