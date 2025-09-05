お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹が５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳアカウントの乗っ取り被害について「犯人が警察に逮捕されました」と報告した。稲田は「ご心配をおかけしていた件についてご報告です。先程警察から発表がありましたが、僕のＳＮＳを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました」とコメント。「今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じてい