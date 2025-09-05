東海道新幹線は、午後0時半ごろ静岡駅から浜松駅間で降っている雨が規制値を超えたとして、現在、下りで新横浜駅から豊橋駅の間、上りで岐阜羽島駅から熱海駅の間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、運転再開の見込みは立っていないということで、最新の運行情報はホームページを確認して欲しいとしています。