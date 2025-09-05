今後の台風の進路などについて、気象予報士・及川藍さんの解説です。【写真を見る】【台風15号】午後〜夕方 関東に最接近か線状降水帯発生のおそれ交通機関への影響も懸念土砂災害に厳重警戒台風15号は午前11時半すぎ時点で、紀伊半島を進んでいて、この後は東日本の太平洋側を東へと進んでいく見通しです。雨雲の様子を見ていきますと、台風の東側に活発な雨雲が広がっていて、このあと東海や関東ではさらに雨脚の強ま