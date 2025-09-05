俳優・川粼麻世（６２）と元タレントで料理研究家の妻・花音さん（４１）が、結婚１周年を迎えた。花音さんが５日にインスタグラムを更新し「川粼になり１年が経（た）ちました」と報告。「変わっていないようで変わった１年だったのかもしれません。これからも変わり映えのない毎日を幸せと思える日々を送れますように」と願い、「川粼家一同、母２人、ワンニャン６匹、そして私たち夫婦を宜（よろ）しくお