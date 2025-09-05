佐世保市の「アメリカ海軍前畑弾薬庫」について、移転先となる針尾島での施設整備に、少なくとも20年かかるとの見通しが示されました。 金子 容三防衛政務官は4日、佐世保市役所を訪れ、前畑弾薬庫の機能を針尾島に移転させる配置案の概要を宮島市長に伝えました。 前畑弾薬庫を巡っては、2011年の日米合同委員会で移転・返還について合意。 しかし その後、進展は見られず、先月28日にようやく施設の配置案が日米間で合意され