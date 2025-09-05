今年4月、川崎市でストーカー被害を訴えていた岡崎彩咲陽さん（20）が殺害された事件。神奈川県警が捜査の検証結果を公表しました。そこで明らかにされたのは、ずさんな対応の数々です。【写真を見る】マイクを持つ様子も…白井秀征被告「警察の不手際があった」神奈川県警トップが謝罪ストーカー被害を訴え、殺害された岡崎彩咲陽さんの父・鉄也さん。彩咲陽さんの父 岡崎鉄也さん「警察の不手際があったというのは認めた。