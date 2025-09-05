元「KAT―TUN」の上田竜也（41）が4日、フジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。トガっていた頃のエピソードを語った。今回は放送作家の野々村友紀子氏が上田を取材した。野々村氏が「上田くんはKAT―TUNの中でも1番ギンギンにトガっているイメージ」と水を向けると、上田は「そう思われているんだろうなって自覚はありました」とコメント。「自分の意思をしっかり持っていたらトガってると言われていました