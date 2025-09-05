気象台は、午後0時44分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を笠間市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を城里町に発表しました。さらに洪水警報を桜川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・笠間市に発表 5日12:44時点北部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。南部では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■笠間市□大