押収された、エルメスの「バーキン」（右）を装ったバッグ＝5日午前、愛知県警豊橋署フランスの高級ブランド、エルメスの「バーキン」を装ったバッグを販売目的で所持したとして、愛知県警は5日、商標法違反の疑いで京都府宇治市、会社役員山田旬子容疑者（52）を現行犯逮捕し、送検したと発表した。逮捕は3日。「偽物とは知らなかった」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は、商標の使用権限がないのに、9月3日、山田容疑者