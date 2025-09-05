気象台は、午後0時44分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を島田市、牧之原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を伊東市、伊豆市、東伊豆町、河津町、松崎町に発表しました。さらに洪水警報を島田市、藤枝市、牧之原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・島田市、牧之原市に発表 5日12:44時点静岡県では、土砂災害に警戒してください。中部、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、東