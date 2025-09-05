こんにゃくパークは9月1日、こんにゃくミニゼリーシリーズから、新商品「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」と、過去に期間限定で展開した「黒蜜こんにゃくわらび餅風」、「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」、「青森りんごこんにゃくゼリー」の販売を開始した。(写真上左から)「とろ〜りこんにゃくわらび餅風」(500g、18個入り)、「黒蜜こんにゃくわらび餅風」(500g、18個入り)、(写真下左から)「山梨ぶどうこんにゃくゼリー」(20個入り)