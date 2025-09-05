列島を横断している台風15号は5日午前9時ごろに和歌山県北部に再上陸しました。このあと関東に最接近するおそれがあります。まもなく強風域に入るとみられる神奈川・横浜市中区のJR桜木町駅前からお伝えします。神奈川県内を走る鉄道各社によりますと、午前11時時点で台風によるダイヤの乱れはないということです。また、5日午前10時半時点で小田原市では市立小中学校全てが休校、神奈川県内ではこのほかに県立の特別支援学校3校、