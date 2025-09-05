ミスタードーナツはハロウィーン期間限定で、お菓子「ブラックサンダー」とのコラボ商品3種と、新作ポン･デ･チョコデビルを発売する。期間は9月10日〜10月31日。ミスタードーナツとブラックサンダーのコラボは、昨年のコラボが好評だったことを受け、2025年もハロウィーン期間にあわせて発売される。ラインナップが新たになり、「ブラックサンダー」とのコラボ商品3種は、2024年よりもザクザク食感がUPした。チョコレート生地にザ