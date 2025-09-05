株式投資に取り組む人が最も多い都道府県はどこなのでしょうか。株式会社トレジャープロモート（東京都千代田区）が運営するオンライン株式スクール『株の学校ドットコム』が実施した「株式投資への取り組み」に関する調査によると、1位は「東京都」で、3人に1人以上が株式投資を行っていることがわかりました。【調査結果】「株式投資に取り組んでいる人が多い都道府県ランキング」を見る調査は、全国の20代〜70代の男女1万人（男