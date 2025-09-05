モデルの相沢紗世さん（47）が2025年9月1日、自身のインスタグラムを更新。夫で西武、オリックス、巨人、中日などで活躍した、元プロ野球選手の中島宏之さんとの夫婦ショットを披露した。「長い道のりだったけど」相沢さんは、「長い道のりだったけど」とコメントを投稿し、「ついに100切りー」という文字を添えた中島さんとの夫婦ショットを公開。ゴルフの結果について報告し、「嬉しい」と気持ちをつづっている。投稿された写真