タイプR譲りの走りがスゴい！かつて「デートカー」の代名詞として一世を風靡したホンダの名車「プレリュード」が、24年ぶりに復活を遂げました。ホンダは2025年9月5日、新型プレリュードを発売しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの新型「2ドアクーペ」です！（30枚以上）一体どのようなモデルへと進化したのでしょうか。ホンダ「プレリュード」が24年ぶりに復活！歴代モデルは、国産初の電動サンルーフや世界