メ～テレ（名古屋テレビ） 台風15号、昼過ぎにかけて、非常に激しい雨のほか落雷や竜巻など突風の恐れがあります。 台風15号は午前11時現在、三重県南部付近にあると推定され、東海地方に最も近づいています。 台風は、このまま東へ進み、夕方には東海地方から離れていく見込みです。 今回の台風は、中心より東側に発達した雨雲があり、昼過ぎにかけて、非常に激しい雨のほか落雷や竜巻など突風の恐れがあります。