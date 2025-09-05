昔覚えた自己流メイクを、今も続けている人は多いのでは？けれど、肌も輪郭もパーツの形も変化する年齢になれば、ひと手間の工夫が必要です。大人の表情をいきいき元気に見せるチークとリップのメイク術を、山本浩未さんが指南します（撮影：玉置順子（t.cube)ヘアメイク：山本浩未スタイリング：梶原寛子モデル：松本孝美取材・文：片岡えり）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *血色チークが主役の幸せ顔肌と調和