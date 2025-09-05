考えごとをして寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりする日はありませんか?そんなときは短時間で深い休息の効果が得られる瞑想法、「ヨガニードラ」をおすすめします（構成＝上田恵子撮影＝本社・武田裕介）【画像】〈もっとリラックス!〉効果を高める体ほぐしヨガ* * * * * * *自律神経を整えて質のいい睡眠を私は大学生のときに心身のバランスを崩し、健康への意識が高まるなかでヨガと出会いました。緊張し