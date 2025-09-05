TBSの金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課（読み：ドープマヤクトリシマリブトクソウカ）』の第10話が9月5日に放送予定です。【写真】拳銃をかまえる才木（高橋海人）『DOPE麻薬取締部特捜課』は、正反対のバディによって繰り広げられる麻取アクション・エンターテイメント。木崎ちあきが手掛けた小説『DOPE麻薬取締部特捜課』シリーズ（角川文庫）を原作・原案とし、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来