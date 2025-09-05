【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は４日、欧州各国首脳やウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領らと電話で会談した。ロイター通信によると、トランプ氏はウクライナ侵略を続けるロシアへの追加制裁を巡り、ロシア産原油の購入を断つよう欧州側に求めた。原油の最大輸入国である中国に経済的圧力をかけることも要請したという。電話会談は、ロシアによるウクライナ再侵略を防ぐ「安全の保証」を話し合う