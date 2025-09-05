心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生の後半を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人の勧めでオープンカレッジに行くと、思わぬ出会いが待っていて…* * * * * * *寂しさはないものねだり？私は小林愛子、72歳。夫亡きあと、現在は家族と長年住んだ戸建てにひとり暮らし。隣県に息子家族、隣市に娘家族が住んでいます。夫は長年、自身の会社を