東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、秋限定スイーツが登場します。2025年9月7日(日)より販売開始される「マウントバーム 蜜芋バター」は、熟成した鹿児島県産安納芋と芳醇な発酵バターを使用。まるで焼き芋のようにねっとりと広がる甘さと、黒糖蜜の隠し味で深みを増した秋色の味わいです。自分へのご褒美や大切な人への手土産にぴったりの逸品♡ 熟成安