Netflixの日本でのサービス開始から10周年を記念したトークパネル「Creators' Spotlight（クリエイターズ・スポットライト）」が、9月4日に東宝スタジオで行われた。 参考：大根仁、Netflixと5年契約を結んだ背景と今後の展望「複数の監督で作るやり方も探りたい」 2015年9月に日本でのサービスを開始し、2025年9月に10周年を迎えるNetflix。今回行われた「Creators' Spotlight」では、Netflixの