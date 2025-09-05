テレビアニメ『ポケットモンスター』を題材にしたスペシャルメニューが、10月1日（水）〜11月30日（日）の間、全国の「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニング・夜の時間帯を除く）と「E PRONTO（エプロント）」（モーニングを除く）店舗にて販売される。【写真】トートバッグなどオリジナルグッズも超かわいい！『ポケモン』商品一覧■「旅」がテーマ今年登場するのは、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャル