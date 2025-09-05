J1アビスパ福岡は4日、雁の巣球技場（福岡市東区）のクラブハウスで交通安全講習を行った。選手、スタッフ約50人が参加し、東署交通第1課の交通管理官から指導を受けた。クラブハウス前の駐車場では、飲酒運転の通報訓練を実施。ルーキーのFWサニブラウン・ハナン（19）が通報役を務めた。その後、会議室でVR（バーチャルリアリティー）を使って選手が「ながら運転」の危険さを体験。交通事故の情勢や事故防止のポイントを学ん