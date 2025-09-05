ロック界の“カリスマ”矢沢永吉と、米国野球殿堂入りを果たしたイチローが再び顔を合わせる特別番組『NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉ヤザワ×イチロー 〜俺たちの失敗〜』が、9月15日午後9時30分からNHK総合で放送される。【写真】矢沢永吉との対談で笑顔を見せるイチローほか番組カット多数2006年に放送された伝説の対談『英雄の哲学』から20年。今回のテーマは「俺たちの失敗」。35億円の借金を背負いながらも武道館150回、