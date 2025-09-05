福山市の通信制高校で同級生３人を刺し殺害しようとした疑いで逮捕された少女が、家庭裁判所に送致されました。 ５月、福山市の通信制高校の教室で同級生３人の背中や腕などをナイフで刺し殺害しようとした疑いで、高校１年の女子生徒（１７）が逮捕・送検されました。 検察は刑事責任能力を調べるため少女を１日まで鑑定留置していましたが、５日に殺人未遂と銃刀法違反の非行事実で家庭裁判所に送致しました。 今後、家庭裁判