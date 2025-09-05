台風15号は、9月5日夕方に静岡県に最も近づく見込みです。県内は、雨、風ともに強くなっていて、伊東市では、国道脇の木が倒れ、現場付近は一時片側交互通行となりました。 【写真を見る】台風15号 静岡県内には5日夕方最接近 昼過ぎにかけ雨、風強まる 倒木で交通規制も 台風15号は、5日未明に高知県に上陸し、静岡県には5日夕方頃、最も接近するとみられます。 県内は、降り始めからの雨量が天城山で237.0ミリ、富士宮市・白