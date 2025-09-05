４日夜から５日朝にかけて台風１５号が接近した県内では、５日は晴れて厳しい暑さになりそうです。 県東部は５日朝にかけてまとまった雨が降り、府中市と尾道市の生口島では２４時間の降水量が７０ｍｍを超えるなど今年一番の降水量となりました。 この台風での被害などは確認されておらず、交通もおおむね始発から正常通りに運行していますが、ＪＲ福塩線の一部区間で現在も運転を見合わせていて、運転再開は午後３時ごろを予定